ليبيا – اعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن قرارات حكومة الوحدة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن خطوة في الاتجاه الصحيح.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن قرار رفع الدعم يجب أن تسبقه معالجات حقيقية على الأرض في مقدمتها توفير السيولة في المصارف وتحقيق قدر كبير من الاستقرار.

وتوقع أن يعلن المجلس الرئاسي قريبًا مشروعه نحو المصالحة وتشكيل فرق عمله وآلياتها ومن المنتظر أيضًا الإعلان رسميًا عن فتح الطريق العام الرابط بين شرق البلاد وغربها خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار لمحاولات العرقلة ووضع العصى في الدواليب، وإثارة الرأي العام من بعض الأطراف التي تعرف أن وجودها مرتبط بالصفقات فقط .

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