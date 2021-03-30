ليبيا- أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد التيجاني للمبعوث الأممي يان كوبيتش جاهزية الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

تأكيد التيجاني جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه بكوبيتش، وفيه أشار إلى امتلاك وزارة الداخلية القدرة والخبرة لتأمين الانتخابات، مبينًا أن الوزارة لديها أولويات وخطة واقعية واضحة المعالم يسير العمل فيها بشكل جيد.

وبين التيجاني وجود جهود خلّاقة وقيادية تبذل في سبيل الارتقاء بالأداء الأمني ومعالجة الملفات الشائكة، معربًا عن شكره وارتياحه لمستوى التعاون والدعم المادي والوجستي من قبل البرنامج الإنمائي لوزارة الداخلية، فيما تم استعراض أوجه التعاون مع البعثة الأممية.

بدوره أوضح كوبيش رغبته في استمرارية البرنامج مع التطرق لجملة من المواضيع، أهمها تدريب الكوادر المختصة في مجال نزع الألغام واتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي، وتوفير المناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية في ديسمبر المقبل.

هذا وشهد اللقاء بحث ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته وأهمية توسيع التعاون لمعالجته، وبحث أهمية بناء كوادر متخصصة لمتابعة ملف حقوق الإنسان في ليبيا ودور وزارة الداخلية في ضمان صيانة هذه الحقوق.

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