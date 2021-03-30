الجزائر – ألحق المنتخب الجزائري هزيمة ساحقة بضيفه منتخب بوتسوانا (5-0) في المباراة التي جمعتهما امس الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ووقع على خماسية منتخب “محاربي الصحراء” كل من اللاعبين مهدي زفان (د. 24)، سفيان فيغولي (د. 58)، ورياض محرز (د. 64 من ضربة جزاء)، وبغداد بونجاح (د. 72)، وفريد بولاية (د. 88) من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة.

وعزز منتخب الجزائر تربعه على عرش صدارة المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن وصيفه الزمبابوي، وكانا قد ضمنا تأهلهما إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا (الكاميرون 2021) في وقت سابق.

بينما احتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ومن ثم بوتسوانا في المركز الرابع الأخير، برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT

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