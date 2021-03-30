الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (صور)

الكويت – أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، وذلك لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة، وفقا للمادة 91 من الدستور.

وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

من جانبه، توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتهنئة إلى الحكومة قائلا “نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق”.

وأعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس النواب تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعيدا عن أي توترات.

وتمنى الأحمد إعطاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحكومته الفرصة الزمنية الكافية لممارسة المسؤوليات، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها.

المصدر: “القبس”

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