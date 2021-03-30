ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعا مع وزراء الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي بالحكومة ومجموعة رجال أعمال.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع شهد إطلاق رئيس حكومة الوحدة الوطنية مبادرة بقيمة 100 مليون دينار تستهدف 200 ألف أسرة من المعوزين والنازحين والأرامل والمطلقات والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف البيان أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي من قامت بتحديد المستهدفين ليجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حساباتهم بحلول شهر رمضان مبينا أن صندوق التضامن الاجتماعي سيتولى الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها لإعانة المستفيدين منها.

وأختتم البيان بالإشارة إلى أن المبادرة التي حملت اسم “هدية رمضان” سيساهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى والشركة القابضة للاتصالات وهيئة صندوق التضامن وتأتي من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.

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