الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، إذ تعرضت لضغوط بفعل قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي سريع.

ويتأثر الذهب، الذي يعتبر مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الاضطراب الاقتصادي، بارتفاع عائدات السندات إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدا.

هبط الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1706.43 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1704 دولارات وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس الجاري.

فيما انخفض الذهب في التعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1707.30 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ المحللة الاستراتيجية في “ديلي فيكس” إن “العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار الذهب استمرار ارتفاع عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل”.

وأضافت أن ثمة هبوطا مستمرا في أسعار المعدن الأصفر رغم أنه من المفترض أن يرتفع بوصفه أداة تحوط في مواجهة التضخم.

وزاد من الضغط على الذهب صعود الدولار لأعلى مستوى في عام مقابل الين اليوم جراء مخاوف المستثمرين من النتائج المحتملة لانهيار صندوق التحوط “أرشيغوس كابيتال”.

المصدر: رويترز

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