ليبيا – رأى الباحث السياسي سالم المزوغي أن إجرام المليشيات لم يتوقف برهة حتى إبان حرب التحرير التي قادها الجيش.

المزوغي قال في تصريح لموقع “العين الإخبارية”: إن الخلافات المليشياوية والتي تعود لأسباب جهوية وقبلية، طفت على السطح خلال فترة محاولة فتحي باشاآغا وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة الانقلاب على رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج.

وتابع: “في تلك الفترة تصاعدت لهجة الهجوم وتكونت تحالفات بين مليشيات طرابلس والزاوية لطرد المجموعات المسلحة التي تنتمي لمصراتة، لكن الذي حصل هو تدخل المجتمع الدولي وفرض إرادته بقوة لإيقاف كل المخططات الانقلابية لفتحي باشاآغا وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق”.

وأكد على أن المليشيات قد تتسبب في إرباك المشهد السياسي، وتأجيل الاستحقاق السياسي القادم في 24 ديسمبر عن طريق اختلاق حرب تنسف مسارات التسوية السياسية في البلاد.

واختتم قائلًا: “حاليًا بات المجال لتفكيكها موجودًا بعدما توحدت البلاد وأصبح لها سلطة تشريعية وتنفيذية واحدة، ويجب حصر هذه المليشيات وإقصاؤها نهائيًا؛ حتى نوفر الأرضية الخصبة لأي عمل سياسي قادم”.

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