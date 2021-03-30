ليبيا – أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية؛ وذلك خلال حضوره التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل.

المشير حفتر حيا أثناء حضوره التمرين التعبوي الضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين.

وشدد على ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري قال عبر مكتبه الإعلامي: إن اليوم الختامي للتمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل حضره رؤوساء أركان القوات المسلحة، وبعض رؤوساء الهيئات، ومديرو الإدارات بالقيادة العامة وعدد من ضباط وآمري الوحدات المستقلة.

وأشار اللواء المسماري إلى أن الكتيبة نفذت تمرينًا تعبويًا يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادٍ على منطقة افتراضية، وشاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي العربي، ووحدات الدفاع الجوي، وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال والأبرار خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة.

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