سوريا – طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجلس الأمن الدولي بعدم جعل المساعدات الإنسانية لسوريا قضية سياسية، وفتح المزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدات.

وقال بلينكن إنه على مجلس الأمن “التوقف عن تبرير الهجمات على المستشفيات، ونقطة العبور الوحيدة المصرح بها”.

وأضاف: “رغم خلافاتنا، علينا أن نجد طريقة لمساعدة الناس… هذه مسؤوليتنا وعار علينا إذا لم نلبيها”.

وأضاف: “توقفوا عن جعل المساعدات الإنسانية التي تعتمد عليها حياة ملايين السوريين، قضية سياسية تنتظر بأمل مجلس الأمن… علينا إنهاء الانتظار.. فلنتحرك ونساعد شعب سوريا”.

المصدر: AP

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