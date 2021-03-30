تقارير تتحدث عن بدء الحكومة الصومالية عمليات “تجنيد سرية” في أرض الصومال

تقارير تتحدث عن بدء الحكومة الصومالية عمليات “تجنيد سرية” في أرض الصومال

الصومال – نقل موقع “بونتلاند بوست” عن مصادر وصفت بالموثوقة، أن تقارير أفادت بأن الحكومة الفيدرالية الصومالية بدأت عمليات تجنيد سرية في أرض الصومال “الانفصالية”.

ونسب لهذه التقارير أن “الحكومة الصومالية أنشأت مراكز تجنيد سرية في غيري غابو ولاسعانود لشباب أرض الصومال للانضمام إلى الجيش الصومالي”.

وتحدثت التقارير أيضا عن “جلب الشباب من مختلف مدن أرض الصومال ومن ثم تسجيلهم بشكل سري في لاسعانود وغيري غابو، وتم إخبار الشباب بأنهم سيتلقون تدريبات في الخارج ثم ينضمون إلى قوات الحكومة الصومالية”.

المصدر: الصومال الجديد

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