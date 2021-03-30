ليبيا – حذر خبير الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية الشرقاوي الروداني من أن ليبيا ما زالت تواجه عقبة عدم امتلاكها مؤسسات أمنية موحدة، قادرة على القيام بمهامها، وتنفيذ استراتيجيات وخطط دفاعية موحدة لمواجهة الإرهاب.

الروداني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية، فإنه من المرجح أن تحتاج ليبيا لما يقارب عشر سنوات لتتمكن من تأسيس جيش حديث وعصري موحد، وتتزايد صعوبة المهمة بسبب وجود ما يقرب من 1600 ميليشيا مسلحة تقتات على الفوضى والتهريب.

ودعا الباحث إلى عدم الانجرار وراء ما يُظهره تنظيم داعش من تجميد لنشاطاته بعموم ليبيا، كمؤشر على تضاؤل تهديده، موضحًا أن قدرته على استغلال صعوبة تضاريس الجنوب الليبي وتعاونه مع بعض الجهات، من بين العوامل التي تزيد من قدراته على الاختباء وتطوير وتوسيع الشبكات والتغلغل بقوة بمجتمعات القارة السمراء، وبالتالي جذب مزيد من الأتباع.

Share and Enjoy ! 0 Shares