صربيا – استنكر النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برمي شارة الكابتن في نهاية مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه الصربي، ضمن تصفيات مونديال 2022.

ونقلت شبكة “ESPN” عن ديل بييرو (46 عاما) نجم يوفنتوس سابقا، قوله، “هذا رد فعل مبالغ فيه. لا يجب أن يتصرف على هذا النحو. من الطبيعي أن تكون غاضبا، والتحدث بصوت مرتفع عند مناقشة مثل هذه الواقعة مع الحكام أمر طبيعي، ولكن رمي شارة الكابتن والخروج على هذا النحو يعد كثيرا بالنسبة لرجل هو قائد ومثل أعلى، مثل رونالدو”.

وأحرز رونالدو هدفا لمنتخب بلاده، في الثواني الأخيرة من مباراته أمام مضيفه الصربي (2-2)، وذلك في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، ولكن الحكم الهولندي داني ماكيلي، البالغ من العمر 38 عاما، رفض احتساب هدف النجم البرتغالي بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى.

واحتج رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 102 هدفين، بشدة على قرار حكم الساحة ومساعده بعدم احتسابه هدفا صحيحا له لا غبار عليه، ليحصل على بطاقة صفراء، وبعدها ألقى شارة قيادة منتخب البرتغال في أرض الملعب، وغادر الميدان غاضبا جدا.

المصدر: وكالات

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