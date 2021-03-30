ليبيا – اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه عندما تتحدث الدبلوماسية كما يحدث في ليبيا وليس الأسلحة، فإن إيطاليا تعود مرة أخرى للعب دور أساسي.

دي مايو وفي تصريحات له نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الثلاثاء قال: “قبل عام في الاجتماع الأول لمؤتمر برلين عندما جمعنا كل الفاعلين الليبيين، لم يؤمن أحد بخطة السلام وانتقدت إيطاليا كغامضة عندما تحدثت إلى الجميع”.

وكشف دي مايو أن بلاده ستفتح قنصلية في بنغازي وقنصلية فخرية في الجنوب، وتطرق لزيارته إلى ليبيا في الأيام الأخيرة مع نظيريه الفرنسي والألماني، معتبرًا أنها علامة كبيره على الوحدة الأوروبية.

وأضاف دي مايو: “نحن نعيد تنشيط سلسلة من الفرص الاقتصادية للشركات الإيطالية التي لم يكن بإمكانها البقاء في ليبيا، ولكن يمكنها الآن إعادة بناء البلاد”.

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