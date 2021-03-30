روسيا – علق عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف على تصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وفي تدوينة على قناته في تطبيق “تلغرام” اعتبر بوشكوف أن الصين ليست شريكا للولايات المتحدة بل تمثل “تحديا رهيبا وتهديدا كبيرا” لها.

وكتب: “الولايات المتحدة والعالم الغربي بزعامة الولايات المتحدة لن يتوصلا إلى اتفاق مع الصين حول نظام عالمي جديد.. بالعكس تتطور الأمور بين الولايات المتحدة والصين نحو شيء مختلف تماما وهو المواجهة التي تتضح ملامحها أكثر فأكثر”.

وأعرب بوشكوف عن قناعته باستحالة عقد أي صفقة بين بكين وواشنطن، لأن الولايات المتحدة غير جاهزة لمراعاة مصالح الآخرين ولا تؤمن إلا باتفاقيات انتزعتها “بتوجيه فوهة مسدسها إلى رأس الطرف المقابل”.

وفي وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عقوبات ضد الصين بدعوى اضطهاد “أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ”، فيما أعلنت بكين أنها سترد بالمثل على هذه الخطوة.

المصدر: “نوفوستي”

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