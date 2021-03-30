ليبيا – أشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله بكفاءة الشركات التركية في القطاعات المختلفة وخاصة في الإنشاءات.

صنع الله وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية على هامش فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الألماني الليبي، الذي عقد أمس الإثنين لأول مرة في طرابلس، بينما عقد اجتماعين في 2017 و2018 ببرلين، قال: إن الشركات التركية معروفة بكفاءتها، خصوصًا في قطاع الإنشاءات.

وأضاف: “لدينا تعاون مع الشركات التركية وحاليًا تقوم إحداها بإعادة بناء مستشفى تابع للمؤسسة”.

وفي سياق منفصل، أعلن صنع الله أن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حاليا حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، متوقعًا زيادة الإنتاج حتى نهاية العام.

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