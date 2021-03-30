مصر – تغلب المنتخب المصري على ضيفه منتخب جزر القمر (4-0) في المباراة التي جرت بينهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022.

وافتتح المصري محمد النني التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، وضعاف زميله محمد شريف النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط.

ومن ثم تألق النجم محمد صلاح بتسجيله هدفين متتاليين في غضون أربع دقائق عند الدقيقتين (21 و25) من زمن اللقاء المقام على استاد القاهرة الدولي.

وانفرد منتخب مصر بصدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه منتخب جزر القمر، وكان قد ضمنا التأهل إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022، في الجولة الماضية.

بينما احتل منتخب كينيا المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط، ومن ثم توغو في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين فقط، وودعا معا البطولة.

المصدر: RT

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