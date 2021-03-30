واشنطن: الحوار الاستراتيجي مع بغداد سيجري في 7 أبريل

واشنطن: الحوار الاستراتيجي مع بغداد سيجري في 7 أبريل

العراق – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال حساب تابع لها عبر “تويتر”، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي ستجري يوم 7 أبريل المقبل.

وقال قسم شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، إن “الولايات المتحدة ستعقد مع جمهورية العراق محادثات الحوار الاستراتيجي عبر دائرة فيديو مغلقة في 7 أبريل بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي لسنة 2008 بين البلدين”.

وأوضح أن “المحادثات ستتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت في بيان الأسبوع الفائت، إن الحوار بين البلدين يشمل وضع خطة لتدريب القوات العراقية، وتقديم النصائح لها حتى لا يعيد تنظيم “داعش” تجميع صفوفه.

وقالت المتحدثة إن “الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق فقط للتدريب وتقديم النصائح للقوات العراقية، لضمان عدم تمكن تنظيم “داعش” من إعادة تجميع صفوفه”.

وأضافت أن “هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ”.

المصدر: RT

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