الولايات المتحدة – كشف وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج امس حقيقة الأخبار المتداولة حول زيادة ضرائب البنزين من أجل تمويل بعض البنى التحتية.

وقال بوتيجيج إن “البيت الأبيض لن يقترح رفع ضرائب البنزين أو فرض رسوم جديدة على الأميال التي تقطعها المركبات لتمويل خطة لإنفاق ضخم على البنية التحتية”.

وأبلغ بوتيجيج قناة “سي إن إن” التلفزيونية، أن فرض رسوم على الأميال التي تقطعها المركبات “ليس جزءا من المناقشات بشأن مشروع قانون البنية التحتية” وأضاف أن زيادة في ضرائب البنزين ليست قيد الدراسة.

وقال: “أريد أن أكرر التعهد الأساسي للرئيس هنا.. إذا كان دخلك أقل من 400 ألف دولار سنويا.. هذا المقترح لن يتضمن زيادة في الضرائب لك”.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares