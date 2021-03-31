إيطاليا – أعلنت أجهزة الأمن الإيطالية أنها أوقفت شخصين بتهمة ممارستهما “أنشطة تجسسية لصالح روسيا”.

وأكدت وحدة ROS الخاصة التابعة لقوات الدرك الوطني الإيطالية “كارابينييري” في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن الموقوفين هما قبطان فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية وضابط روسي يعمل بسفارة موسكو في روما.

ونص البيان على أن الشخصين اعتقلا عقب لقاء سري سلم خلاله القبطان الإيطالي إلى الضابط الروسي وثائق سرية مقابل مبلغ مالي، مشيرا إلى أن القبطان اعتقل فيما لم يتخذ قرار بعد بحق الضابط الروسي لكونه موظفا دبلوماسيا.

ولم يعلق الجانب الروسي بعد على الموضوع.

المصدر: نوفوستي

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