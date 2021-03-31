مصر – أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية، فيلما ترويجيا بمشاركة عدد من الفنانين، استعدادا لنقل “موكب المومياوات الملكية”، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط.

ويتضمن الفيلم الترويجي والذي وصفه البعض بأنه يتحدث عن الحدث الأهم في عام 2021، من تنظيم وإخراج شركة MediaHub سعدي – جوهر، محتوى حصري عن تاريخ 22 مومياء ملكية، والتي من المقرر نقلها في موكب أسطوري مهيب سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بميدان التحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط يوم السبت 3 أبريل.

وشارك في الفيلم التروجي كل من الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل.

ويقدم الفيلم لقطات حصرية تلقي الضوء على تاريخ كل من المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهما الأثرية الفريدة.

ومن المنتظر أن يستقبل متحف الحضارة خلال الأيام القليلة القادمة، المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، البالغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، تشمل 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

المصدر : RT

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