الأردن يسجل أعلى حصيلة أسبوعية لإصابات ووفيات كورونا في منطقة شرق المتوسط

الأردن يسجل أعلى حصيلة أسبوعية لإصابات ووفيات كورونا في منطقة شرق المتوسط

الأردن – سجل الأردن أعلى حصيلة أسبوعية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، بالرغم من انخفاض الإصابات بنحو 4% مقارنة بالأسبوع الماضي، وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير الأسبوعي للمنظمة، إلى أن الأردن سجل أعلى حصيلة وفيات أسبوعية جراء فيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بنسبة 36%، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وكشف التقرير أن الأردن سجل خلال أسبوع، 55467 إصابة جديدة بفيروس كورونا (نحو 543.6 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة)، و684 وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس (نحو 6.7 وفاة جديدة لكل 100 الف نسمة).

المصدر: “عمون”

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