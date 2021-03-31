ليبيا – رأى السفير الليبي في الأردن الدكتور محمد البرغثي أن الذهاب إلى إجراء الانتخابات لن يكون هينًا ولا سهلًا، لأن هناك أطرافًا تتحكم بالمشهد تريد استمرار الوضع على ما هو عليه.

البرغثي قال في تضريح لموقع “إرم نيوز”: إن وجود الإدارة الأمريكية الجديدة التي تركز على حقوق الإنسان، والحريات، والتحول الديمقراطي والتي صدر عنها أكثر من مؤشر على حرصها على إجراء الانتخابات، قد يكون عاملًا إيجابيًا لإجرائها، وفق رأيه.

وأشار إلى وجود صراع في ليبيا حاليًا بين طرفين بشأن الانتخابات، والوعي المجتمعي يدفع تجاه إجرائها، ولكن هذا الوعي يقدم القضايا المعيشية وتحسينها، لذا إذا استطاعت الحكومة أن تقدم شيئًا محسوسًا وملموسًا على صعيد تحسين الخدمات، والوضع الاقتصادي، تصبح قضية الانتخابات ليست ذات أولوية، بحسب قوله.

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