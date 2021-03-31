ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن مفوضية المصالحة الوطنية خطوة مهمة، إلا أن الطريق طويل وشاق ويحتاج للوقت والجهد، وإلى استلهام تجارب الآخرين، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لراديو “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أشار إلى أن هناك ملفات شائكة بانتظار المفوضية، خاصة في غرب البلاد؛ حيث إن هناك مدنًا هُجِرت وهناك قتال بين مدن وقبائل وضحايا، مشددًا على ضرورة أن تكون المصالحة مجتمعية وليست مع الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن المفوضية تحتاج إلى وقت كافٍ لتحديد المهام الأولية ووضع أسس ومعايير حقيقية، وأنه يجب تحديد الجهات التي تحتاج إلى العمل على المصالحة، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية هي بين الليبيين والجماعات الإرهابية.

الترجمان شدد على أهمية تقديم كل من ارتكب جرائم إلى العدالة وتعويض الضحايا، منوهًا إلى أن الحكومة المؤقتة يجب أن تضع المفوضية على أسس وأرضية صلبة تنطلق منها لإنهاء هذا الملف الشائك؛ لأن الحكومة المؤقتة لن تستطيع إنجاز كل المهام المنوطة بالمفوضية، لأن عمرها لن يزيد على ثمانية أشهر من الآن.