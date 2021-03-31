إسبانيا – كشف برنامج “التشيرينغيتو” الإسباني الشهير، عن الفريق الذي يرغب مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، في الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مقدم البرنامج، الصحفي الرياضي الإسباني الشهير، جوسيب بيدرول، إن هالاند يتطلع للانضمام لريال مدريد.

وأوضح بيدرول، أن هالاند يفضل الانضمام إلى العملاق المدريدي في الصيف المقبل حتى قبل بدء تفعيل الشرط الجزائي المتضمن في عقده والمقرر له في العام 2022.

وأضاف: “في بوروسيا دورتموند، يعلمون جيدا أن هالاند يرغب في اللعب لصالح ريال مدريد”.

وتابع: “إذا ما كان يرغب ريال مدريد في الحصول على خدمات المهاجم النرويجي هذا العام، يجب عليهم أن يدفعوا ما يطلبه منهم”.

وواصل: “إذا ما قرر بوروسيا دورتموند بيع هالاند، فسيكون فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) هو أول من يعلم.. إذا ما كان هناك عرض كبير من مانشستر سيتي أو برشلونة، فسيكون بيريز هو أول من يعلم، ولذا فإن ريال مدريد في وضع أفضل من برشلونة أو مانشستر سيتي في صراع ضم النرويجي”.

وانضم هالاند إلى صفوف دورتموند في شتاء 2020 لقاء 20 مليون يورو، ووقع صاحب الـ20 عاما عقدا مع الفريق الأصفر يمتد حتى العام 2023.

وتزعم بعض التقارير، وجود شرط جزائي في عقده مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022.

المصدر: صحيفة “آس”

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