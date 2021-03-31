ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بإدارتي الشؤون التجارية والشركات وغرفة تجارة وصناعة طرابلس ونقابة الخبازين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، تم خلال اللقاء بحث سير العملية الإنتاجية بالمخابز المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وارتفاع أسعار الدقيق، وتوزيع المحروقات على المخابز ومسبباتها وسبل معالجتها، ليشدد الحويج على ضرورة استمرار التواصل والتعاون لمعالجة الإشكاليات.

وأضاف البيان أن الحويج نبه لأهمية تواصل وتعاون الوزارة وغرف التجارة والصناعة بالمناطق ونقابة الخبازين، لوضع رؤية موحدة وتذليل كافة العراقيل التي تواجه المخابز وحثها على الالتزام بقرار وزير الإقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق رقم 1 لعام 2020، بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره.

وفي اجتماع لاحق ناقش الحويج مع رئيس وأعضاء لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية مشروع النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية، ليستعرض الأعضاء المشروع الرقمي وآلية عمله، ودور الجهات الحكومية ضمن النظام والمسؤوليات الإشرافية والرقابية والضبطية لكل منها.

هذا وقدمت اللجنة استعراضًا للمهام التي تنفذ من خلال المشروع، بداية من الشركات المصنعة المسجلة لدى وزارة الصحة والشركات الموردة المرخصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتتبع المنتجات من الجهات الرقابية والضبطية حتى دخولها للسوق المحلي.

وسيسمح المشروع بضمان حصول المواطن على الأدوية والمنتجات حسب المواصفات القياسية المعتمدة وحمايته من الأدوية والمعدات الطبية غير المطابقة، فيما أكد الحويج ضرورة البدء في التنفيذ وتحقيق الأهداف المطلوبة، لتعمل الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الواقعة ضمن إختصاصها في هذا الإطار.

وأشار الحويج إلى تعاون الوزارة مع كافة الجهات ذات العلاقة لإطلاق المشروع الذي يحقق الحماية للمستهلك.

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