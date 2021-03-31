السعودية – أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان في ملف سد النهضة.

وشددت الخارجية السعودية في بيان على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

وفي السياق أكدت المملكة دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وأشارت إلى ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

المصدر: واس

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