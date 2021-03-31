ليبيا – قال الباحث الليبي بالبنك الدولي محمد الصافي إن الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع عدد من الاقتصاديين كان لدراسة قضيتين.

الصافي أشار في تصريح لوكالة “نوفا” الايطالية إلى أن الأمرين اللذين تم نقاشهما، هما مبادرة “الهدية الرمضانية” التي أطلقها الدبيبة، ورفع الدعم عن المحروقات الذي شكلت لجنة وزارية لدراسته مؤخرًا.

وأفاد أن الاجتماع توصل إلى إعطاء قيمة 500 دينار نقدًا فيما يتعلق بالمبادرة الرمضانية، والتي يصل إجماليها لـ 100 مليون دينار ليبي تستهدف 200 ألف أسرة.

كما لفت إلى أن الحضور لم يفصلوا في مسألة رفع الدعم عن المحروقات، مبينًا أنه تم الاستماع للآراء المختلفة من حيث التوقيت، والإجراءات الاستباقية للرفع، وإمكانية أن يكون الرفع تدريجيًا أو بشكل تام، حسب قوله.

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