الصين – أكدت الخارجية الصينية، إن بكين تقدر عاليا الاحتراف المهني الكبير، والجهود والنهج العلمي، للخبراء الذين وضعوا التقرير حول زيارة بعثة منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان.

وذكرت الوزارة، أن بعثة خبراء تابعة للمنظمة، زارت ووهان قبل فترة، من أجل التحقيق في مصادر فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة: “أشار الجانب الصيني، إلى أن منظمة الصحة العالمية نشرت تقريرا عن دراسة منشأ فيروس كورونا المستجد. وتعرب الصين، عن تقديرها العالي، لالتزام البعثة بالمعايير العلمية والمهنية، ولجهود الخبراء الصينيين والأجانب الذين شاركوا في هذه الدراسة المشتركة”.

ونوهت الوزارة، بأن هذه الجهود، ستصبح حافزا للتعاون الدولي اللاحق، في مجال دراسة مصدر ظهور الفيروس.

وشددت الوزارة، على أن الكشف عن مصادر منشأ فيروس كورونا، يعتبر مهمة عالمية، ويجب إجراء البحث في العديد من البلدان والمناطق في العالم.

المصدر: تاس

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