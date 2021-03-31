ليبيا – ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الثلاثاء مع سفير جمهورية الصين لدى ليبيا وانغ تشيمين عددًا من ملفات التعاون المشترك في عديد المجالات، الدبلوماسية، والاقتصادية، والتقنية، وملف الكهرباء والاتصالات.

السفير الصيني أكد بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس المجلس رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع ليبيا، واستعدادها العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار.

بدوره، شدد اللافي على أهمية عودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والبدء في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين؛ حيث نقل السفير رغبة بلاده استئناف عمل السفارة الصينية من العاصمة في أقرب وقت ممكن.

اللافي وتشيمين تباحثا حول مساهمة جمهورية الصين في تزويد ليبيا بلقاح فيروس كورونا بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

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