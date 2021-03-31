ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة البيان أن إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية أصبح في حكم المؤكّد، بعد أن تحول هذا إلى أولوية مهمة لجميع المعنيين.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى توجه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية نحو هذا الأمر، في ظل تنامي الوعي حول عدم وجود أي حل سياسي أو انتخابات شرعية ونزيهة وتوحيد فعلي للمؤسسات، دون تكريس مصالحة اجتماعية تمثل الخطوة الأبرز لطي صفحة الصراع.

ونقل التقرير عن مراقبين قولهم: إن المصالحة الوطنية تحتل صدارة التحديات التي تواجه السلطات الجديدة، وتمثل شرطًا أساسيًا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر ديسمبر القادم، مؤكدين أن هنالك مصالحات عدة يجب أن تتم من داخل هذه المصالحة.

وأضاف التقرير أن من بين هذه المصالحات السياسية والاجتماعية والثقافية وما يتصل منها بالعلاقة بين أنصار نظام العقيد الراحل القذافي ونظرائهم المناصرين للثورة، وبين القبائل والمدن التي واجهت صراعات دموية.

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