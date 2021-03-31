ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن حكومة الوحدة الوطنية عليها أن تعمل أولًا على توحيد المؤسسات، ودفع رواتب المواطنين، ورفع المعاناة عن الأسر الكادحة، والعمل بكل قوة على تهيئة ظروف معيشية ملائمة للشعب الليبي قبل حلول شهر رمضان وحلحلة مشاكل الكهرباء والوقود التي أرهقت المواطن، حتى يستطيع المواطن استيعاب فكرة الانتخابات.

امغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء، أشار إلى أنه بعد حل مشكلات المواطنين الليبيين يمكن التفكير في خطوات عملية جادة من الحكومة، للوصول إلى يوم الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وحول المسار العسكري، أوضح امغيب أن دعم المسار العسكري أحد أهم مهام المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة للغاية في الفترة الحالية والتي يجب أن تسبق موعد الانتخابات.

امغيب أكد صعوبة إجراء الانتخابات نزيهة بأي حال من الأحوال في غياب جيش موحد يؤمّن الحدود، ويوفر الأمن للناخب دون خوف أو تهديد من أي مجموعة مسلحة أو ميليشيا.

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