ليبيا -رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن تحويل دعم المحروقات للمواطن مباشرة خطوة عظيمة في طريق حلحلة أزمة ليبيا، شرط أن تتم وفق أسس سليمة، بعيدًا عن وصاية واجتهادات الفاسدين.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء، قال: إن مخصصات الدعم لجميع المحروقات في مشروع الميزانية المقترحة من الحكومة، تقدر بـ12 مليار دينار، مشيرًا إلى ضرورة أن يستفيد جميع الليبيين على حد سواء من هذا الدعم، المخصص للسيارات الخاصة والنقل البري والجوي وغاز الطهي وحتى توليد كهرباء.

ووضع اوحيدة تصورًا لتوزيع مخصصات الدعم على المواطنين نقدًا، وقال موضحًا: “يمكننا تقسيم نصف مبلغ 12 مليار دينار المخصصة لهذا البند في الميزانية على المواطنين، وفق الرقم الوطني، وليس كزيادة على المرتبات. وبالتالي سيكون نصيب الفرد ألف دينار سنويًا، أي 6 آلاف للأسرة المكونة من 6 أفراد، ما يعني 500 دينار شهريًا تكون مقابل بيع الوقود والغاز في المحطات بالسعر العالمي، أسوة بدول الجوار”.

ولفت اوحيدة إلى أن مبلغ 6 مليارات دينار الأخرى ستخصص بطريقة شفافة وواضحة لدعم الطاقة الكهربائية، والنقل الثقيل بين المدن، وبذلك ستتحقق عدالة الدعم بين المواطنين وإغلاق باب تهريب الوقود، وبالتالي الحد من الفساد الذي تتغذى عليه عصابات التهريب خاصة المسلحة منها، والتي تساهم في أزمة البلاد أمنيًا وسياسيًا.

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