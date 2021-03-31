ألمانيا – أعلن بايرن ميونخ أن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سيغيب عن المواجهتين المرتقبتين ضد باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بداعي إصابة في ركبته ستبعده شهرا عن الملاعب.

وأصدر البايرن بيانا أمس أكد فيه “إصابة ليفاندوفسكي بالتواء في ركبته اليمنى ستبعده عن الملاعب لحوالي أربعة أسابيع”.

وأصيب ليفاندوفسكي (32 عاما)، في ركبته اليمنى خلال مباراة بولندا ضد أندورا الأحد الماضي، ضمن تصفيات مونديال 2022 بعد أن سجل هدفين لكنه لم يكملها، وخرج في الدقيقة 63، فترك معسكر منتخب بلاده الذي سيواجه إنجلترا مساء اليوم الأربعاء، وعاد إلى ناديه للخضوع لفحوصات إضافية وتلقي العلاج.

ويستضيف الفريق البافاري سان جيرمان في ميونخ، الأربعاء المقبل، ويحل ضيفا عليه في العاصمة الفرنسية في الـ13 من الشهر المقبل.

وسيغيب الهداف البولندي أيضا عن قمة الجولة الـ27 من الدوري الألماني بين البايرن ومضيفه لايبزيغ، السبت المقبل.

ويتفوق البايرن على لايبزيغ بفارق أربع نقاط في صدارة “البوندسليغا” الساعي إلى لقبها التاسع على التوالي.

ويخوض ليفاندوفسكي أفضل مواسمه في صفوف بايرن ميونخ، حيث سجل 42 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 35 هدفا في الدوري حتى الآن وبات على بعد 5 أهداف من الرقم القياسي المطلق من حيث عدد الأهداف في “البوندسليغا” في موسم واحد والمسجل باسم أحد أساطير بايرن ميونخ أيضا، غيرد مولر مع 40 هدفا موسم 1971-1972.

كما بات ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم لعام 2020، ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني مع 271 هدفا في 346 مباراة، متفوقا على كلاوس فيشر، النجم السابق لشالكه، وكولن، وبوخوم، برصيد 268 هدفا، وخلف نجم بايرن ميونخ السابق “المدفعجي” مولر برصيد 365 هدفا في 427 مباراة.

وسجل ليفاندوفسكي 5 أهداف في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم.

المصدر: أ ف ب

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