ليبيا – أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا أن عملية إيقاف بيع العملة الأجنبية لمصرف التجارة والتنمية سواء كانت للأغراض الشخصية أو الاستيرادية مستمرة بتعليمات شفوية من المدعو الصديق الكبير، ودون أي أسباب قانونية، على الرغم من أن عملية تعديل سعر الصرف التي تمت في نهاية العام الماضي والتي من المفترض ألا لا تكون هناك اي قيود على بيع العملة.

الآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال: هذا التصرف من المحافظ المقال ما هي إلا بلطجة وانتقام من مصرف التجارة والتنمية بسبب فض شراكته مع البنك القطري QNB.

وأضاف الآغا: لازالت أزمة السيولة مستمرة وباقية ببقاء الصديق الكبير في المركزي، ولن تكون هناك اي حلول للوضع الاقتصادي في ليبيا.

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