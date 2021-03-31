مصر – أعلن الأهلي المصري، إيقاف لاعبتي تنس الطاولة في النادي، هنا جودة، ومريم الهضيبي، وإحالتهما إلى التحقيق، “لحديثهما ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق”.

وقال النادي الأهلي في بيان: “قرر الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي، إيقاف كل من: هنا جودة، ‏ومريم الهضيبي، لاعبتي تنس الطاولة بالنادي، وإحالتهما إلى التحقيق، وذلك لقيامهما بالحديث ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق، الذي يتنافى مع سياسة النادي وثوابته”.‏

وكانت هنا جودة، صاحبة الـ13 عاما، ناشدت عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندس هشام حطب، السماح لها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

من جانبها، ردت مريم الهضيبي، على هنا جودة مطالبة كل الجهات المعنية بعدم السماح لها بالمشاركة لعدم تحقيقها معايير المشاركة في الألعاب، مشددة على أن هنا جودة لا تستحق التواجد في الأولمبياد، وهناك من هو أفضل منها (في إشارة إلى نفسها).

وكانت هنا جودة حديث عالم تنس الطاولة في العام الماضي، بعد اعتلائها صدارة التصنيف الدولي تحت 15 سنة، لتصبح أول لاعبة في القارة الإفريقية تحقق هذا الإنجاز.

المصدر: وكالات

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