الولايات المتحدة – انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو تقرير منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا، متهما المنظمة بدعم ما وصفه بـ”حملة التضليل الصينية”.

وقال بومبيو في تغريدة على “تويتر” امس: “ولهذا السبب قدمت توصياتي بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية”.

واتهم بومبيو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بـ”التعاون” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ “لإخفاء انتقال الفيروس من البشر إلى البشر في لحظة حرجة”.

وأضاف أن معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية “هو مصدر الفيروس على الأرجح، ومنظمة الصحة العالمية متورطة في ذلك”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد نشرت تقرير خبرائها، الذي أعدوه في أعقاب زيارة مدينة ووهان الصينية، للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، وجاء في التقرير أن تسرب الفيروس من مختبر ووهان أمر “قليل الاحتمال للغاية”.

المصدر: RT

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