بينهم لاعب عربي.. أكثر من سجل أهدافا دولية من اللاعبين الحاليين

بينهم لاعب عربي.. أكثر من سجل أهدافا دولية من اللاعبين الحاليين

سويسرا – واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مطاردة أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، في صدارة أفضل الهدافين في تاريخ الساحرة المستديرة على المستوى الدولي.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في شباك لوكسمبورغ، خلال مباراة جمعت المنتخبين أمس الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وانتهت بفوز البرتغال 3-1.

وبهذا الهدف، رفع رونالدو رصيده إلى 103 أهداف مع منتخب بلاده، في المركز الثاني، في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي، التي يتصدرها علي دائي، الذي اعتزل اللعبة في العام 2006.

ويعتبر رونالدو البالغ عمره 36 عاما، حاليا أكثر من سجل أهدافا دولية من اللاعبين غير المعتزلين، ويتقدم بفارق 31 هدفا عن صاحب المركز الثاني، سونيل شيتري، الذي سجل 72 هدفا لمنتخب الهند.

وحل أسطورة نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي في المركز الثالث، برصيد 71 هدفا دوليا، ويتقدم بفارق 3 أهداف فقط عن النجم الإماراتي علي مبخوث، وهو اللاعب العربي الوحيد الذي تواجد في القائمة التي ضمت 10 لاعبين

وجاءت قائمة أكثر من سجل أهدافا دولية من اللاعبين الحاليين كالتالي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو – 103 أهداف دولية

2- الهندي سونيل شيتري – 72 هدفا دوليا

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي – 71 هدفا دوليا

4- الإماراتي علي مبخوث – 68 هدفا دوليا

5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي – 66 هدفا دوليا

6- البرازيلي نيمار – 64 هدفا دوليا

7- الأوروغوياني لويس سواريز – 63 هدفا دوليا

8- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش – 62 هدفا دوليا

9- البوسني إدين دجيكو – 59 هدفا دوليا

10 – البلجيكي روميلو لوكاكو – 59 هدفا دوليا

المصدر: RT

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