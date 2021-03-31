سوريا – أفاد تقرير نشره موقع “أمريكان ميليتري نيوز” بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يبدو أنها في عجلة من أمرها لسحب 900 جندي أمريكي لا يزالون في سوريا.

وقال التقرير إن مسؤولي البيت الأبيض يعتبرون أن “بقاء هذا العدد القليل نسبيا على مقربة من حقول النفط والغاز في جنوب وشرق البلاد، هدفه منع عودة سيطرة داعش في تلك المناطق، أو حتى عودة سيطرة النظام السوري بدعم روسي وإيراني للسيطرة على حقول النفط والغاز”.

وينقل التقرير تصريحات روبرت فورد السفير الأميركي في سوريا في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قوله إن “على بايدن سحب القوات المتبقية، والتي ساعدت قوات سوريا الديمقراطية في خلق منطقة شبه مستقلة شمال شرق البلاد”.

ورأى أن “تنظيم داعش تم احتواؤه إلى حد كبير، وهو ليس في وضع يتيح له تهديد مصالح الولايات المتحدة أو حتى إرسال مقاتلين إلى أوروبا”.

المصدر: “أمريكان ميليتري نيوز”

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