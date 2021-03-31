حادثة نادرة في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا تضع “الكاف” في موقف محرج

حادثة نادرة في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا تضع “الكاف” في موقف محرج

كوت ديفوار – شهدت مباراة منتخب كوت ديفوار وضيفه إثيوبيا التي أقيمت أمس لحساب الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، حادثة غريبة.

وفي الدقيقة 82 وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم كوت ديفوار 3-1، سقط حكم الساحة الذي أدار المباراة، الغاني تشارلز بيرلي بولو، مغشيا عليه بسبب الإجهاد، ليتدخل الطاقم الطبي، وينقله إلى أحد المستشفيات خارج الملعب.

والمفاجأة أن الحكم الرابع من كوت ديفوار، ولا تسمح له اللوائح باستكمال اللقاء بدلا من الحكم المصاب، وهو ما وضع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في موقف محرج.

وتوقف اللقاء لفترة طويلة قبل أن يقرر منسق المباراة إنهاء المواجهة.

وأعلن “الكاف” في وقت لاحق، تأهل إثيوبيا مع كوت ديفوار عن المجموعة الـ11، بعد تعادل منتخب مدغشقر والنيجر بدون أهداف.

وتصدرت كوت ديفوار ترتيب المجموعة الـ11 برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إثيوبيا، التي حلت في المركز الثاني، في حين احتل مدغشقر المركز الثالث بـ8 نقاط، وتذيلت النيجر ترتيب المجموعة بـ4 نقاط.

المصدر: RT+ مواقع التواصل

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