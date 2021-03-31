ليبيا – كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة تفاصيل مبادرة “هدية رمضان” التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

حمودة أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن مبادرة “هدية رمضان” تأتي ضمن سلسلة ومجموعة من الإجراءات التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة ومجلس الوزراء من أجل حلحلة أوضاع المواطنين، بالأخص الفئات ذات الدخل المحدود والهش، لمساعدتهم ودعمهم في ظل ارتفاع الأسعار ودخول شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن من ضمن الاجراءات هو التأكيد أولًا على تثبيت منحة الزوجة والأبناء ابتداء من شهر 1 لهذا العام وصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي وهي 200 دينار لمن لا يعيلون أسرًا، وتستهدف هدية رمضان الفئات الهشة والأسر المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية الذين تصل أعداهم لـ 200 ألف أسرة.

وأكد على أن المبادرة تشمل حزمة من الإجراءات السريعة والعاجلة، خاصة أن هذه الفئات لا تستطيع الانتظار حتى يتم اتخاذ حلول جذرية وطويلة المدى، مبينًا أن الدبيبة يدرك أهمية العمل بشكل موازي لمسألة الاصلاحات الجذرية وطويلة المدى.

كما قال إن تمويل المبادرة لن يكون من الموازنة العامة، بل سيكون من خلال تبرعات رجال الأعمال ونسبة من القابضة للاتصالات وكذلك من صندوق التضامن، حيث ستساهم هذه الجهات بـ 100 مليون ومن الممكن أن يتم جمع تبرعات إضافية من أطراف أخرى، وهذا يعتمد على آلية إدارة صندوق التضامن لهذه المبادرة، حيث ستكون بإدارته وسيتم تزويد المواطنين بشكل مباشر لحساباتهم بهذه القيم.

وأوضح أنه عندما تم دراسة هذه الفكرة تم النظر للطرق المختلفة، وكيف سيتم دعمها بشكل سلعي مباشر، أو ماهي الطرق الأمثل، والجميع اتفق حينها أن أفضل أمر هو الدعم المالي بالشكل المباشر وإدخال القيمة لحساباتهم.

ونوّه إلى أنه سيتم البدء بالتوزيع بشكل مباشر للعائلات والأسر المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والذين لديهم كافة البيانات وأرقام الحسابات المصرفية فور وصول القيمة لحساب صندوق التضامن.

أما فيما يتعلق بمسألة صرف علاوة العائلة ووجود دين سابق منذ قرار اعتمادها بـ 2013 فعلق قائلًا: “هو دين والدولة الليبية ملتزمة بتسديده للأسر، وهو حق أصيل لهم وتسديد الدين يجب أن يكون مجدول بشكل منطقي وعلمي، حتى لا يتم الاخلال بالقدرة النقدية للدولة، وكذلك لتستطيع الدولة الإيفاء بالتزاماتها، وهناك أكثر من مقترح لدراسة آلية تسديد هذا الدين وسيتم التطرق لها في الأسابيع المقبلة”.

وتطرق إلى توحيد المؤسسات والوزارات شرقًا وغربًا، مؤكدًا على أن عملية التسليم والاستلام تمت بشكل سلس وتلقائي وإيجابي، ما يعني أن البلاد تشهد مرحلة جديدة من توحيد المؤسسات التي ستكون فيها الدولة والحكومة قوية، كما يجب أن تكون لتستطيع الاستجابة للأهداف والمرحلة التي كل الليبيين ينتظرونها.

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