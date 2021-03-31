باكستان – ذكر مصدر رسمي لـ”رويترز” أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رد اليوم على رسالة من نظيره الهندي ناريندرا مودي، وأعرب له عن تمسك إسلام آباد بعلاقات سلمية مع نيودلهي.

وكان مودي قد بعث برسالة إلى خان بمناسبة العيد الوطني لباكستان في 23 مارس، دعا فيها إلى علاقات سلمية بين الجارتين النوويتين.

ولم ينشر أي من الطرفين الرد المؤرخ في 29 مارس رسميا، لكن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أكد محتواه الذي تم تناقله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال خان في رده: “شعب باكستان أيضا يريد علاقات سلمية وبناءة مع جميع الجيران لاسيما الهند. أشكرك على رسالتك والتهنئة بعيد باكستان الوطني”.

وخاضت الهند وباكستان ثلاث حروب وشاب عدم الاستقرار علاقتهما منذ استقلال الدولتين عام 1947، وتصاعد التوتر بينهما في 2019 مع إرسال كل منهما طائرات مقاتلة إلى أجواء الدولة الأخرى.

المصدر: رويترز

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