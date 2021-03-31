ليبيا – قال مدير إدارة التسويق بشركة المطاحن والأعلاف محمد أبو جليدة إن مطاحن الشركة بدأت في إنتاج الدقيق منذ الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار إلى 180 دينارًا للقنطار، مع توفر الدقيق بجميع المطاحن.

أبو جليدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الإثنين، أوضح أن الشركة ساهمت في انخفاض الأسعار واستقرارها بالسوق المحلية، إذ حددت سعر القنطار الواحد ب 175 دينارًا، بينما يصل بالسوق الموازية في المطاحن الخاصة إلى 200 دينار للقنطار.