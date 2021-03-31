ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي إن الاجتماع الذي عقد مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس كان بحضور عدد من النواب، برئاسة النائب الثاني؛ حيث تمت مناقشة الآلية التي يتم فيها اختيار هيئة للمصالحة الوطنية، منوهًا إلى أن المصالحة هي المسار الحقيقي لقيام الدولة وآخر محطات قيامها.

شلبي لفت في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه بحسب النقاشات الأولية، فمن الممكن اختيار مفوضية أو هيئة للمصالحة الوطنية مكونة من 7 أشخاص تمثل طيفًا واسعًا من الأقاليم وذوي الخبرة المتعلقة بالمصالحة الوطنية، على أن تتكون منها أفرع عديدة منتشرة داخل البلاد، لضمان مخرجات جيدة والوصول لانتخابات عامة في نهاية العام.

وأشار إلى أن الأهداف العامة هي خلق مصالحة عامة للشعب الليبي، خاصة أن ليبيا مرت بمراحل صعبة خلال العشر سنوات الماضية، منها الاقتتال ما بين الليبيين والتدخلات الخارجية والمصالح الحقيقية لبعض الدول لتعطيل المصالحة بين الليبيين.

وتابع: “المصالحة مشوار طويل وربما الوقت الذي نأمله لا يكفي لكنه بداية الطريق وعلينا المضي فيها لنصل لمصالحة شاملة وجبر الضرر ويتم فيها تعويض الأضرار وتمنح حقوق المظلومين، ليبيا دائمًا مجتمع متناسق ومتفاهم، واليوم الليبيون في ظل تشكيل السلطة الموحدة والحكومة وتوحيد مؤسساتهم أثبتوا للعالم أن ارادتهم قوية من أجل المضي للمستقبل وتحقيق الدولة المنشودة”.

كما اعتقد أنه خلال مطلع الأسبوع القادم سيكون هناك قرار بالشكل أو القائمة الأولية للعدد المطلوب للهيئة، متوقعًا أن تتجاوز الـ 7 اشخاص حيث سيتم بعد ذلك تشكيل فروع متعددة، مشيرًا إلى أن المهم هو بدء العمل وارسال رسائل تطمينيه لكافة الجهات الداخلية والخارجية بأنه متى ما كانت المصالحة كاملة وشاملة ستؤدي لطمأنة كل الدول التي لها مصالح مع ليبيا، وفق الاتفاقيات المتعارف عليها.

وأضاف: “ناقشنا كافة المصالحات التي حصلت بين الأطراف التي شملت الحالة الليبية وما أحاط به رئيس المجلس الرئاسي على كل حديثه وجولاته في الدول العربية، الكل يساهم ويعرض ما يمكن أن يساعد الليبيين بتشكيل المفوضية والوصول لحلول ودراسة التجارب السابقة والقريبة منا”.

وأكد على أنه عند تشكيل هيئة المصالحة الوطنية يعني وضع ليبيا على الطريق الصحيح للسير للأمام وتحقيق مرحلة انتقالية ومصالحة شاملة وتنمية لجبر الضرر وتعويض الليبيين عن السنين العجاف.

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