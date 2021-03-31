قديروف ردا على إسرائيل: لا وجود للإرهابيين في الشيشان

قديروف ردا على إسرائيل: لا وجود للإرهابيين في الشيشان

الشيشان – علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف على إدراج الشيشان في القائمة الإسرائيلية لمناطق يتعين على الإسرائيليين تجنبها بسبب تهديدات إرهابية فيها.

وكتب قديروف في تدوينة على قناته في تطبيق “تلغرام” امس: “لدي انطباع أن هذه القائمة لم يتم تجديدها على مدار العقدين الماضيين”.

وتابع: “بل وأشتبه بأن إعدادها تم بإملاء من جهة معينة. لقد ظننت أن إسرائيل ليست من البلدان التي تسمح لأحد بإملاء الشروط عليها. لذا فمن الغريب بالنسبة إلي أن تستسلم دولة ذات سيادة لمكائد أطراف معينة وتتجاهل الواقع بالكامل”.

وأضاف قديروف مخاطبا أعضاء مجلس الأمن الإسرائيلي: “ولعلمكم الشخصي فإن القتال في جمهورية الشيشان انتهى منذ زمن طويل ولم نبق على أراضي منطقنتا مجموعة إرهابية واحدة. بإمكانكم أيها الخبراء المزعومون أن تزورنا وتقيموا الوضع في منطقتنا وتطلعوا على عدد المواطنين الأجانب الذين قتلوا في أراضينا على يد الإرهابيين خلال العقد الأخير. الحقيقة ستدهشكم”.

وتابع: “يسرني جدا أن المواطنين الإسرائيليين يعلمون الحقيقة فهم يزورون جمهوريتنا حيث يقومون بالأعمال ويرتاحون ويسافرون”.

وختم بالقول: “”أود أن أنصح مجلس الأمن الإسرائيلي بعدم تخويف مواطنيه بإرهابيين شيشانيين غير موجودين، فهذه المصطلحات مثلها مثل التهديد الإرهابي نفسه لم يعد لها وجود في جمهورية الشيشان منذ وقت طويل. المسلحون قد قضينا عليهم. لقد جئتم متأخرين!”.

المصدر: RT

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