ليبيا – قال المسؤول السياسي في جبهة النضال الوطني و المبعوث الخاص للقذافي أحمد قذاف الدم إنهم طالبوا من الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحقيق المحايد في ما حدث عام 2011 بسبب تدخل الناتو في ليبيا .

قذاف الدم وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية أمس الثلاثاء رأى أن الليبيين ندموا اليوم بعد عشر سنوات، بعد أن اكشتفوا حجم المؤامرة وحجم الدمار الذي طال الدولة الليبية.

وأكد على تشكيل فريق من المحامين لرفع قضايا ضد من أجرموا في حق الدولة الليبية، وأن الآلاف من الليبيين والمحامين حول العالم انضموا للمطالبة بمحاكمة كل من أجرموا في حق الدولة الليبية

وأشار إلى إن قرار مجلس الأمن الذي صدر بشأن التدخل في ليبيا عام 2011، لم يكن يعبر عن القانون الدولي؛ خاصة أن ما حدث في ليبيا لم يهدد السلم العالمي، ما يعني عدم اختصاص مجلس الأمن.

وأوضح مجلس الأمن لم يرسل لجنة تقصي حقائق كما هو معمول به للاطلاع على ما يجري في ليبيا.

ووصف ما حدث في العام 2011 بـ”الغزو العسكري”، وأنه لم يكن من أجل حماية الليبيين حيث دمرت جميع مرافق وهيئات وقواعد الدولة الليبية فضلا عن استهداف المدنيين.

قذاف الدم أكد على وجود تصريحات موثقة بالصوت والصورة لرئيس وزراء إيطاليا وقتها سيلڤيو برلسكوني يقول إن الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي خدعنا من أجل مصلحة شخصية.

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