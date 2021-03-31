إنجلترا – أفادت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، اليوم الأربعاء، بأن ليفربول دخل دائرة الصراع على ضم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، الذي يعد أحد أبرز أهداف برشلونة، لضمه خلال صيف 2021.

ووفقا لـ”ليفربول إيكو”، فإن المسؤولين في ليفربول يتطلعون لمعرفة موقف ممفيس ديباي، من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”، للتعاقد معه الصيف المقبل في صفقة مجانية، نظرا لانتهاء عقده مع ليون بانتهاء الموسم الجاري.

ودافع ديباي عن ألوان مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، وكان يتوقع له أن يكون خليفة كريستيانو رونالدو هناك، لكن تجربته لم يكتب لها التوفيق.

ومن المعروف أن المهاجم الهولندي يعد هدفا مهما لبرشلونة، بناء على طلب من مواطنه، رونالد كومان، المدير الفني “للبلوغرانا”.

كما يدخل ديباي، إلى جانب برشلونة وليفربول، دائرة اهتمامات فريق يوفنتوس، وخاصة بعد تألقه أمامه، وأطاح به من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

المصدر: وكالات

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