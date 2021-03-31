فنزويلا – أكد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن بلاده وقعت مع روسيا على 12 وثيقة حول التعاون في مختلف المجالات.

وتم التوقيع خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في كاراكاس، بمشاركة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف.

وأضاف الرئيس الفنزويلي: “تم التوقيع على اتفاقيات حول التعاون في المجال العسكري، ومجالات الطاقة والمالية والرعاية الصحية والمواد الغذائية، وكذلك في مجال توفير الأدوية واللقاحات لفنزويلا”.

وأشار مادورو، إلى أن “روسيا وفنزويلا، تقدمان نموذجا للعلاقات المثالية بين دولة أوراسية عالمية عملاقة، ودولة صغيرة في أمريكا الجنوبية”.

وأكد مادورو، أن الجلسة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين، ستعقد في نهاية النصف الثاني من هذا العام.

المصدر: تاس

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