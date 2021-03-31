مصر – تستعد مصر لبدء تنفيذ المرحلة الأولى ضمن مشروع تطوير موقع “التجلى الأعظم” بسانت كاترين، بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير مدينة سانت كاترين الأثرية المشهورة.

وأوضح وزير الإسكان عاصم الجزار، أن مدينة سانت كاترين، “مدينة سياحية تراثية، تتكامل وتتناغم مع البيئة، وتم تصميم المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها بالمدينة لتحقق رؤية المدينة، موجها بالاهتمام بمسارات الدراجات والمشاة، ودعم الغطاء النباتي من أشجار الزيتون وغيرها”.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، هو من سيتولى تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع تطوير موقع “التجلى الأعظم” بسانت كاترين، مؤكدا أن مشروعات التطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة، وترفع من مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأكد الوزير، أن مدينة سانت كاترين، “تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، ويهدف مشروع تطوير موقع “التجلى الأعظم”بسانت كاترين، إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، حيث تجلى الله سبحانه وتعالي، وهي منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم”.

المصدر: اليوم السابع

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