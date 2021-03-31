الأردن – أفادت وسائل إعلام أردنية بنقل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، إلى أحد مستشفيات المملكة، إثر إصابته بالتهاب عصب في الكتف.

وقال موقع “عمون” الأردني، إن الخصاونة نقل إلى المستشفى عقب انتهاء الإيجاز الصحفي صباح الأربعاء، والذي أعلن خلاله عن حزمة إجراءات تحفيزية بقيمة 448 مليون دينار.

وأعلن نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان أن الخصاونة في حالة صحية جيدة حاليا، مشيرا إلى أن الحكومة موجودة بكل فريقها، وأنه كنائب لرئيس الوزراء فإنه يمثله في جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم.

ولفت موقع “عمون” إلى أن الخصاونة يغادر المستشفى اليوم.

المصدر: عمون

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