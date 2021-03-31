البرتغال – كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو، صيامه التهديفي في آخر أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده، بعدما نجح في هز شباك لوكسمبورغ، أمس، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعدما استغل عرضية من زميله جواو كانسيلو داخل المنطقة ليحول الكرة داخل الشباك، ليساهم في فوز منتخب البرتغال، بنتيجة 3-1.

وبهذا الهدف، رفع رونالدو رصيده إلى 103 أهداف مع منتخب بلاده، ليعزز موقعة في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى 6 أهداف مع أسطورة الكرة الإيرانية علي دائي (109 أهداف)، متصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي.

ومن المرجح أن ينجح رونالدو في تحطيم رقم دائي أو على الأقل معادلته هذا العام، على اعتبار أن “الدون” مقبل على خوض مجموعة من المباريات مع منتخب بلاده، بينها 3 مباريات على الأقل في بطولة كأس أمم أوروبا المقررة في الصيف المقبل، وبعض المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

المصدر: Squawka Football

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